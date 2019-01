Wolfgang Funke verstorben

Der ehemalige Rektor der Kevelaerer Edith-Stein-Hauptschule, Wolfgang Funke, ist am 16. Januar verstorben. Nach dem Abitur studierte er Pädagogik und Erziehungswissenschaften in Bochum und Essen. Danach war er Lehrer an der Theodor-Heuss-Hauptschule und von 1985 bis 2004 Konrektor und Rektor an der Edith-Stein-Hauptschule in Kevelaer. In der Arbeiterwohlfahrt Kevelaer und im Generationenhaus der evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer war er auch nach seiner Pensionierung als Lehrer als ehrenamtliches Vorstandsmitglied tätig. Er war von 1984 bis 1991 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Kevelaer und von 1975 bis 1999 Mitglied im Rat der Stadt Kevelaer. Als sachkundiger Bürger gehörte der bis zuletzt der SPD-Fraktion an und war Mitglied der Spielplatzkommission. Wolfgang Funke hinterlässt eine Frau, eine Tochter und einen Sohn sowie zwei Enkel.