Kevelaer räumt auf

Insgesamt sechs Gruppen waren am vergangenen Samstag in verschiedenen Gebieten in Kevelaer unterwegs, um die Stadt von Müll zu befreien.

Bewaffnet mit von zu Hause mitgebrachten Müllzangen und von der Stadt bereit gestellten Handschuhen und Müllsäcken ging es über Stock und Stein, über Wiesen und durchs Gebüsch.

Und das hat sich gelohnt … Plastikverpackungen, Flaschen, unzählige Zigarettenstummel, Hygieneartikel, Hundekotbeutel … eine insgesamt unappetitliche Mischung versammelte sich in den vielen Säcken, die zusammengekommen sind. Auch wenn unsere Straßen und Parks jetzt wieder sauberer sind, noch schöner wäre ja, wir würden das alles gar nicht einfach wegwerfen …