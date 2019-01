Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Die Fälle in Kevelaer und den Ortschaften häufen sich, Einbrecher scheinen Arztpraxen als lohnende Objekte für ihr kriminelles Tun entdeckt zu haben: In der Zeit zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch (16. Januar 2019), 7.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Amsterdamer Straße, eine Tür an der Rückseite einer Arztpraxis aufzuhebeln. Es gelang den Tätern nicht, die Tür zu öffnen. Sie waren über eine Mauer auf das Grundstück geklettert.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.