68 Abiturient*innen haben am Kardinal-von-Galen-Gymnasium ihren Abschluss gemacht „ Die Götter verlassen den Olymp “

68 Abiturient*innen des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums feierten am 26. Juni ihren Abschluss. Foto: Axel Hundertmarck

„Die Götter verlassen den Olymp.“ Unter diesem Motto stand die offizielle Abitur-Feier des Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, die am vergangenen Samstag im Hülspark-Stadion über die Bühne ging. Deutlich wurde, dass die 68 Jugendlichen, ihre Lehrer*innen und die Schule als Lern- und Lebensraum in Corona-Zeiten einen sehr guten Job gemacht haben: Der Durchschnitt aller 68 Absolvent*innen entsprach der Note 2,33, drei Schülerinnen haben mit der Traumnote von 1,0 ihre Schulzeit beendet.

Bei strahlendem Sonnenschein konnten am Samstag die 68 gut gelaunten Jugendliche mit ihren Familien und Lehrer*innen in einem besonderen Ambiente ihre Abitur-Zeugnisse entgegennehmen – noch vor wenigen Wochen hatte man mit einer solchen Abschlussfeier nicht rechnen können. Zum Auftakt der Veranstaltung sprachen Pastor Andreas Poorten und Pfarrerin Karin Dembek in einem ökumenischen Gottesdienst darüber, wie wichtig es in Zeiten von Leistungsdruck, Zweifel und Angst sei, den Geist Gottes zu spüren und „kompetent im Umgang mit der Angst zu werden.“ Dass die Schüler*innen dies geschafft hätten, hätten ihr schöner Zusammenhalt und ihre guten Ergebnisse gezeigt.

Keine Feten, keine Kursfahrt

Schulleiterin Christina Diehr zeigte sich in ihrer Ansprache stolz auf den Jahrgang, der als …