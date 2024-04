Bei „King of Stage“ im Bühnenhaus geht es um den Wettkampf und um die Leidenschaft Internationaler Tanz-Contest

/ von Franz Geib

Giuseppe „Pepe“ Montuori (links) und Michael „Monsi“ Simon sind die Veranstalter von „King of Stage“ und haben für Freunde des Tanz-Contests 180 T-Shirts produzieren lassen. Foto: FG

Vor einer Woche vereinte „Amphoria“ mit elektrisierenden Beats und strahlenden Lichtern die Menschen im Kevelaerer Bühnenhaus, und Anfang Mai werden 61 Tanzformationen in herausragenden Battles ihren „King of Stage“ ermitteln. Angesagte Musik, besondere Tanzmoves und gute Stimmung sind garantiert.

Zum zweiten Mal nach dem spektakulären Auftakt in 2023 werden sich Crews aus ganz Deutschland und der Schweiz am Samstag, 4. Mai 2024, im direkten Vergleich messen und sich dabei einer Jury von herausragenden Tanzprofis stellen. Veranstalter des Tanzcontests ist wieder Giuseppe „Pepe“ Montuori, der das Format entwickelt und gemeinsam mit Michael Simon auf die Bretter des Kevelaerer Bühnenhauses gebracht hat. Aber anders als im vergangenen Jahr wird die Veranstaltung nicht über zwei Tage dauern, sondern an einem einzigen Tag über die Bühne gehen und keine Einzeltänzer und -tänzerinnen beinhalten.

Rund 1.500 Gäste werden erwartet

Pepe Montuori: „Unsere Formationen kommen aus Berlin, Kiel und eine sogar aus Basel, rund 1.500 Gäste werden erwartet.“ Und das seien nur die Aktiven, betont der Initiator, der selbst seit mehr als 15 Jahren aktiv tanzt und unter anderem Juror bei den Duisburger Tanztagen ist. Zusammen mit den Zuschauern ist davon auszugehen, dass der Tanztempel Bühnenhaus vo…