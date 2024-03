Der Busman Frühling

/ von Kevelaerer Blatt



Endlich, Mechel, endlich haben wir Frühling! Was war das für ein grauer, nasser Winter, den wir jetzt hinter uns haben. „Mai kalt und nass, füllt dem Bauern Scheun’ und Fass.“, aber „Februar grau und nass, macht dem Bauern keinen Spaß!“, würde ich mal sagen.

Anstatt dass der Bauer im Märzen die Rösslein anspannt, blockieren die Trecker die Straßen im Land. Bei aller Liebe, aber so kann eine Regierung auch nicht mit den Landwirten umgehen. Die Dieselbeihilfe ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Kalkulation, und dann, so Knall auf Fall und ohne Absprache aus purer Verlegenheit die Gelder streichen, Mechel, das geht nicht.

So sehr dir das trübe Wetter auch auf den Geist ging, ein Gutes hat es doch gehabt: die Zeit der Dürre ist vorbei, der Grundwasserspiegel ist wieder angestiegen und die Stauseen sind wieder aufgefüllt. Die Felder aber können leider immer noch nicht bestellt werden, da die Böden viel zu nass sind.

Für die Reiher und Störche jedoch ist das buchstäblich ein gefundenes Fressen. In den feuchten Wiesen und an den Bächen finden sie Nahrung im Überfluss. Da geht dir beim Spaziergang das Herz auf, wenn du siehst, wie diese Vögel in den letzten Jahren wieder bei uns heimisch geworden sind.

Es ist kein Zufall, dass wir Ostern im Frühling…