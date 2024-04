Klassentreffen nach 70 Jahren

Im Jahr 1954, also vor 70 Jahren, wurden sie aus der Schule entlassen – am Freitag, 19. April 2024, trafen sie sich wieder.

Zehn ehemalige Schülerinnen und Schüler der Wettener Volksschule (heute: Grundschule) kamen in der Dorfbäckerei Steegmanns in Wetten zusammen, um in Erinnerungen an ihre gemeinsame Schulzeit zu schwelgen. Heute sind sie 84 und 85 Jahre alt und sehen sich in unregelmäßigen Abständen.

„Sonst haben wir uns immer mal wieder getroffen, so alle fünf Jahre. Aber wegen Corona ging das nun länger nicht“, erzählt Willi Krebber. Zudem sei die Organisatorin der Treffen mittlerweile verstorben und es habe länger gedauert, an die Adressen der Beteiligten zu kommen. Umso schöner war die Freude beim jetzigen Wiedersehen und die Mitschülerinnen und -schüler nutzten den Austausch, um alte Geschichten zu erzählen und gemeinsam an die „gute alte Zeit“ zurückzudenken. Angereist waren die ehemaligen „Pennäler“ nicht nur aus Kevelaer und den Ortschaften, sondern auch aus Düsseldorf, Krefeld und Mönchengladbach.