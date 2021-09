Schachclub Kevelaer startet im September wieder

Nach fast eineinhalb Jahren coronabedingter Spielpause startet der Schachclub Kevelaer im September in die neue Saison 2021/22. Zunächst werden die unterbrochenen Turniere aus der Saison 2019/20 zu Ende gespielt. Der Blitz-Grand Prix hat bereits seinen Sieger gefunden: Hans-Werner Vonk konnte sich vor Herbert Dohmes und Richard Valenta den Pokal holen.

Die Jahreshauptversammlung des Vereins findet am Samstag, 4. September, auf dem Minigolfplatz in Twisteden statt, im Anschluss daran steigt das jährliche Sommerfest.

Trainingszeiten

Für die Schüler*innen und Jugendlichen findet das regelmäßige Training an jedem Freitag ab 18 Uhr in Raum 104 der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer statt.

Die Senior*innen spielen an jedem Donnerstag ab 20 Uhr in der Gaststätte „Zum Einhorn“, Twistedener Str. 285. Die Saison beginnt mit der Offenen Stadtmeisterschaft, hierzu sind Gäste herzlich eingeladen. Die erste Runde findet am 16. September statt, die Anmeldung sollte bis zum 9. September vorliegen. Je nach Teilnehmerzahl werden voraussichtlich sieben Runden gespielt, also etwa eine Partie pro Monat.

Am Donnerstag, 7. Oktober, findet die Offene Stadtmeisterschaft im Blitzschach statt, auch hier dürfen Gäste teilnehmen. Eine Anmeldung ist erst am Spielabend vor Ort erforderlich.

Alle Veranstaltungen finden unter dem Corona-Hygienekonzept des Schachbundes NRW statt; grundsätzlich gilt die GGG-Regelung. Einzelheiten sind unter www.schachclub-kevelaer.de einzusehen, dort gibt es auch noch viele weitere Informationen.

Weitere Fragen sowie Anmeldungen zur Stadtmeisterschaft nehmen der erste Vorsitzende Hans-Werner Vonk (Tel. 02832-6707) und Turnierleiter Peter Drißen (Tel. 0162-9403764) gerne entgegen.