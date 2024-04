Digitalisierung an der Antoniusschule

An der St. Antonius-Grundschule werden seit einigen Jahren Tablets im Unterricht eingesetzt. Dadurch sollen die Fähigkeiten und Fertigkeiten aller Schulkinder gezielter gefördert werden.

Über diverse Lern-Apps können die Schulkinder z. B. Aufgaben erledigen und Punkte sammeln. Jedes Kind hat eine eigene QR-Code-Karte. Auf dieser werden die Punkte durch Scannen gespeichert. Die Schülerinnen und Schüler können die gesammelten Punkte später als „Belohnung“ für Lernspiele einsetzen. Einige der Aufgaben unterstützen auch das Hörverstehen. Durch die Verwendung von Ton trainieren die Schülerinnen und Schüler verstärkt die Koordination von Zuhören, Verstehen und Sprechen.

Damit die anderen Kinder dadurch nicht abgelenkt werden, fehlten bislang noch die passenden Kopfhörer. Nun wurden durch den regionalen IT-Dienstleister blue-power.IT aus Uedem 34 Kinder-Headsets gesponsert. Durch die Spende stehen den Schülerinnen und Schülern jeweils zwei Headsets in den 17 Schulklassen zur Verfügung, die auch untereinander verbunden werden können. So können die Kinder auch in kooperativen Lernformen ungestört ihre Aufgaben bearbeiten – ganz entsprechend dem Schulschwerpunkt „Gemeinsames Lernen“.