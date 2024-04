Der Busman Puppenspiel

/ von Kevelaerer Blatt



Mit Puppen zu spielen, das, Mechel, ist doch nur was für kleine Mädchen, hast du früher gesagt bekommen.

Wenn ich mich in der Spielzeugabteilung des Niederrheinischen Museums in Kevelaer umschaue, dann denke ich mir, Puppenspiel, das war nur etwas für die Mädchen reicher Leute.Diese herrlichen Kleidchen und die rosigen Porzellanköpfchen, die mussten damals schon ein Vermögen gekostet haben, kein Vergleich zu der einfachen Stoffpuppe, die dir Mutter von Hand genäht hatte, und deren Leib mit Heu oder Stroh gefüllt war.

Schaust du heute in die Kinderzimmer, dann wird dir schlagartig bewusst, in welchem Luxus viele Kinder leben. Das Bettchen quillt oft über von lauter Puppen und Stofftieren, eins größer als das andere.

Ganze Generationen sind mit Barbie und Ken groß geworden. Die sind schon Kult, und diesen nostalgischen Kitsch schauen sich nicht nur die Kleinen als Film an. In den letzten Jahren war ja die Eisprinzessin auf den Markt gekommen. Da geht es schon lange nicht mehr um die Puppen, sondern um die Vermarktung von einer Vielzahl an Produkten drum herum.

Bei den Jungen scheinen es mehr die Dinosauri…