Von der Steinwüste zur Insektenoase

Eine triste, graue Steinwüste zierte bis Anfang dieser Woche noch das Grundstück von Martina Behlke in Kervenheim. Insekten verirrten sich kaum dorthin und Gartenarbeit machte der Kervenheimerin zwischen lauter Steinen schon lange keinen Spaß mehr. Beim Vorgarten-Wettbewerb der Stadt Kevelaer gewann Behlke den ersten Preis und durfte sich über eine Umgestaltung ihres Gartens freuen, die vor allem auch den heimischen Insekten zugutekommen soll. Die Planung des Projekts übernahm Jürgen Kulcke, Fachmann auf dem Gebiet des Gartenbaus. „Da steckt viel Logistik hinter“, machte der Kevelaerer deutlich, als er am Dienstagvormittag mit seinem Bepflanzungsplan in Kervenheim stand. Gemeinsam mit Nina Jordan (Klimaschutz Kevelaer) sowie Anne Ripkens und Michael Bongers von der „Gasa Group Germany GmbH“ bepflanzte er an diesem Tag den Vorgarten.