Musik aus Kevelaer für die Ukraine

Manchmal bedarf es keiner langen Überlegungen und keiner intensiven Vorbereitung. Manchmal braucht es nur Entschlossenheit, Spontanität und Engagement. All das legt nun einmal mehr der Kevelaerer Karl Timmermann an den Tag. Er organisiert – wie bereits vor einigen Jahren einmal – eine Benefiz-Veranstaltung. Dieses Mal für die Menschen in der Ukraine.

Es ist ähnlich wie im Jahre 2003: Nach der Tsunamikatastrophe stellte Karl Timmermann ein umfangreiches Programm mit Musik und Gesprächsrunden auf die Beine, und das mit der „heißen Nadel gestrickt“. Damals war Dr. jur. Daniela Lesmeister (I.S.A.R. „International Search and Rescue“) live dabei und startete mit ihrem Team beispiellose Aktionen, um Menschen weltweit nach Erdbeben und anderen schlimmen Ereignissen zu helfen. Sie wurde wegen ihres Einsatzes mit einem Bambi geehrt.

Am Samstag, 12. März 2022, gibt es eine Wiederholung der Aktion „Kevelaer hilft“. Es geht dabei um die Kriegssituation in der Ukraine. Und auch hier wird I.S.A.R. dabei sein, denn die Geldspenden, die an diesem Abend zusammenkommen, wird die Hilfsorganisation dafür nutzen, fehlende Medikamente zu erwerben, um diese dann in das Krisengebiet zu transportieren.

Gespräche, Musik und Unterhaltung

Gespannt dürfen die Besucher*innen der Spendengala sein, wenn Daniela Lesmeister berichtet, wie die Hilfe aktuell läuft. An diesem Abend gibt es neben Gesprächsrunden mit ausgewählten Gäst*innen wie Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer, Karin Dembek, Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde St. Antonius, Andreas Poorten, sowie Vertreter*innen aus Schule, Politik und Geselligen Vereinen auch viel Musik. Zwei Bands, „Universum“ und „Beat 4“, sind am Start, ebenso der Musikverein Kevelaer, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr, Monika Voss, Gerrit Quade, das Duo „2 Make Music“, Michaela und Marcus Birkhoff, Levin Ripkens, der Theaterverein 4c und Lydia Renfordt. „Ich freue mich über die Bereitschaft der Künstler, diese Spendengala gagenfrei zu unterstützen“, betont Karl Timmermann, Organisator der Benefizgala.

Auch ist seine Freude groß, dass aufgrund der Corona-Lockerungen das Konzert- und Bühnenhaus gut besucht werden kann. „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die Gala kurzfristig unterstützen“, ergänzt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing.

Interessierte können sich in der Tourist Information der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Benefizgala anmelden. Entweder per E-Mail an tourismus@kevelaer.de oder telefonisch unter 02832 / 122-991. Die Veranstaltung startet unter Einhaltung der 3G-Regel um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Am Sitzplatz gilt nach wie vor Maskenpflicht. Der Eintritt ist kostenfrei.

16.000 Euro im Jahr 2003

Auf der Spendengala im Jahr 2003 wurden Spendengelder in Höhe von 16.000 Euro erzielt. „Man darf entsprechend gespannt sein, welches Resultat nun am 12. März erreicht werden kann“, sind sich die Verantwortlichen einig.

Spender*innen, die eine Spendenquittung wünschen, werden gebeten, ihre Spende mit den erforderlichen Angaben in einen Umschlag zu legen.

Spendenkonto

I.S.A.R. Germany

IBAN: DE25 3702 0500 0001 1825 00

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Kevelaer hilft Ukraine