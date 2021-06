Event- und Marketing UG gibt an Abteilung „Tourismus & Kultur“ ab Kevelaerer Krippenmarkt unter neuer Leitung

v.l. Andrea Kirk und Verena Rohde der Abteilung „Tourismus & Kultur“ arbeiten mit Winfried Janssen und Gottfried Mülders an der Umsetzung des Advents- und Krippenmarktes. Foto: eg

Als sich vor vier Jahren die Event- und Marketing UG gründete, war das Ziel klar definiert: die Erweiterung und Erhaltung des Kevelaerer Advents- und Krippenmarktes. So gab es im Jahr 2017 erstmals ein komplett überarbeitetes und massiv erweitertes Konzept für den Markt – zur Freude vieler Kevelaerer*innen und Besucher*innen. Neue Angebote lockten damit auch wieder die Menschen zur besinnlichen Weihnachtszeit in die Stadt, die des alten Konzepts bereits müde geworden waren. Was sich hinter den Kulissen für die Organisator*innen abspielte, war hingegen oftmals weniger besinnlich. Denn die Finanzierung gestaltete sich von Jahr zu Jahr schwierig. Ab diesem Jahr wird die Verantwortung für den Markt in die Hände der Abteilung „Tourismus & Kultur“ der Stadt Kevelaer gelegt.

„Das Ganze war kostenmäßig dann doch in einem Rahmen, der nicht über die Einnahmen abgedeckt werden konnte“, resümiert Marktmeister Winfried Janssen. „Wir mussten buchstäblich tingeln“, spielt er damit auf die Suche nach finanzieller Unterstützung an. Trotz großzügiger Sponsor*innen habe man immer wieder Gespräche mit der Politik suchen müssen. In der Regel sei man mit einem Defizit von 15.000 bis 20.000 Euro pro Jahr rausgegangen.

Einschneidende Situation

Auch aus der Tatsache, dass der Advents- und Krippenmarkt unter Umständen sogar auf der Kippe gestanden hätte, macht Janssen keinen Hehl: „Ich würde sagen, ´21 hätten wir es nicht nochmal machen können.“ Zumal die Finanzierung nach dem Tod des großzügigen Sponsors Burkhard Brüggemeier im vergangenen Jahr noch einmal deutlich erschwert worden wäre. Nicht nur finanziell, auch persönlich sei Brüggemeiers Tod „eine einschneidende …