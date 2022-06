Sebastianus-Schützen fiebern der Kirmes entgegen

Am Wochenende ist’s in Winnekendonk endlich wieder so weit: Das Golddorf feiert Kirmes (das KB berichtete). Die Straßen sind festlich geschmückt, das Zelt steht bereits, der Schützenumzug steht vor der Tür – genauso wie der Königsgalaball, die Festkettenübergabe, der Ball der Geselligen Vereine und die Verbrennung der Kirmespuppe. Neben dem Festkettenträger Rainer Luyven samt Thron, steht auch die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Winnekendonk schon in den Startlöchern und brennt auf den bevorstehenden Startschuss.

Der Königsgalaball ist dabei für den Schützenkönig der Sebastianus-Schützen etwas ganz Besonderes: Seit 2006 ist Thomas Thür Mitglied in der Bruderschaft und seitdem aktiv im Einsatz. Nach seinen Anläufen 2008, 2012 und 2013, den Königsvogel zu erlegen, hat er es nun endlich geschafft, sich die Königswürde zu sichern. Seine Ehefrau Marion begleitet ihn als Königin.

Als Ministerpaar an ihrer Seite sind Christian und Gaby Wijers, sein Bruder Thorsten Thür mit Angie Niepel und seine Mutter Maritta mit Ehemann Wilfried Pluciennik. Der Thron wird ergänzt durch die Prinzessin Paula Lohmann, die Kilian Kronenberg als Begleitung wählte. Linus Söchting ist Schülerprinz und wird von seinem Adjutanten Martin Cladder unterstützt.

Der gesamte Thron freut sich auf den Königsgalaball am 1. Juli 2022. Die Winnekendonker Bevölkerung ist herzlich eingeladen, den Festumzug ab 18 Uhr am Straßenrand zu verfolgen und anschließend im Kirmeszelt mitzufeiern. Ab 19.30 Uhr wird im Zelt der große Königsgalaball gefeiert. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger von Winnekendonk und Fans des Schützenwesens ebenfalls eingeladen.

Das Kirmes-Café am Kirmesdienstag entfällt in diesem Jahr aufgrund der weiterhin andauernden Corona-Pandemie.