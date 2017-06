Ökce: „Haben die Ruhe bewahrt“

Endlich ist der Kevelaerer SV wieder da, wo er hingehört: In der Kreisliga A. Dank einer über die gesamte Saison 2016/17 starken Leistung gelang der Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce nach zwei Jahren in der B-Liga die Rückkehr in die höchste Kreisliga. In seinem zweiten Jahr als KSV-Coach gelang es Ökce damit, den Plan der Verantwortlichen in die Tat umzusetzen. „Wir haben die Ruhe bewahrt und unser gemeinsames Ziel erreicht“, freute sich der 34-Jährige nach dem Saisonabschluss.