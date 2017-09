Union Kervenheim feiert Kantersieg im kleinen Derby gegen Wetten II

Die Union Kervenheim hat im „kleinen Derby“ gegen die Union Wetten II am Sonntag einen zweistelligen Kantersieg gefeiert. Am Ende hieß es 10:1 für die Mannschaft von Spielertrainer Dany Wischnewski, die damit in der Tabelle der Kreisliga B auf Rang vier geklettert ist und nun nach vier Spieltagen sieben Punkte auf dem Konto hat.