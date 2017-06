Freiwillige Feuerwehr lud Förderverein ein

Vor wenigen Tagen öffnete der Löschzug Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer exklusiv für die Mitglieder des Fördervereins seine Tore und veranstaltete einen erlebnisreichen Nachmittag für alle Freunde und Förderer des größten Löschzuges in der Marienstadt. 30 große und kleine Besucher konnten sich davon überzeugen, dass ihre Mitgliedsbeiträge des Fördervereins an der richtigen Stelle für ihre Feuerwehr vor Ort eingesetzt werden.

Tobias Schülpen, Vorsitzender des Fördervereins und zeitgleich Löschzugführer des Zuges Stadtmitte, begrüßte alle Besucherinnen und Besucher und betonte, dass es dem gesamten Vorstand eine Herzensangelegenheit sei, alle Freunde und damit Förderer der Kevelaerer Feuerwehr hier exklusiv in der Kevelaerer Feuerwache zu begrüßen. „Wir möchten Ihnen einen kleinen Beitrag für ihre großzügigen Spenden an den Förderverein an diesem Sonntagnachmittag zurückgeben. Seien Sie heute einfach nur unsere Gäste und lassen Sie sich an den verschiedenen Stationen demonstrieren, wie leistungsfähig Ihre Feuerwehr ist, auch durch Ihre Unterstützung“, führte der Löschzugführer aus.

Bei einem guten Stück Kuchen und der ein und anderen Tasse Kaffee erläuterte Tobias Schülpen den Gästen, welche Aufgaben die Feuerwehr im Allgemeinen und in Kevelaer übernimmt, wie sich eine Freiwillige Feuerwehr organisiert und warum es keine Berufsfeuerwehr in Kevelaer geben muss. Stadtverwaltung und Stadtrat investieren viel in die Leistungsfähigkeit ihrer Feuerwehr in Kevelaer. Doch ist es völlig normal, vor allem in Zeiten knapper Kassen, dass manches auch mal nicht angeschafft werden kann. „Dann versuchen wir nach einer Finanzierung durch den Förderverein doch noch das ein oder andere Projekt zu realisieren“, erläuterte der Kassierer des Fördervereins Frank Linßen, der ebenfalls Feuerwehrmann im Löschzug ist. Er konnte berichten, was in den vergangenen Jahren alles aus den Geldern des Fördervereins beschafft werden konnte. Beispielsweise wurden drei große Monitore für wichtige Alarmierungsdetails und Poloshirts für alle Feuerwehrleute gekauft. Mit der Anschaffung einer sogenannten Planspielplatte können die Führungskräfte schwierige Einsatzlagen „durchspielen“. Im vergangenen Jahr konnte der Förderverein, gemeinsam mit Unterstützung der Volksbank an der Niers, einen großen Wunsch des Löschzuges realisieren: Der bisher als Lagerfläche genutzte Wintergarten wurde von den Feuerwehrleuten selbst modernisiert. Der Raum steht nun als Lehrraum und als Bereitschaftsraum den Einsatzkräften zur Verfügung. Die Jugendfeuerwehr erhielt ein großes Gruppenzelt.

Nach Kaffee und Kuchen und der interessanten Einführungsrunde vom Fördervereinsvorstand ging es für alle Besucherinnen und Besucher kreuz und quer durch die Feuerwache. Ein Feuerwehrmann erklärte den taktischen Sinn der Ausbildung an der Planspielplatte, die noch junge Einsatzzentrale konnte bestaunt werden und zwei weitere Feuerwehrleute demonstrierten die lebenswichtige Feuerwehrschutzkleidung. Großes Interesse fand vor allem die Besichtigung und Fahrt mit dem Teleskopgelenkmast. So konnten die Kevelaerer sich selbst einen Eindruck ihrer Stadt aus der Vogelperspektive machen.

Während einer Vorstandssitzung war die Idee geboren worden. 71 Mitglieder des Fördervereins sind nicht aus den Reihen der Mitglieder der Feuerwehr, sondern es sind Kevelaerer Unternehmer sowie Bürgerinnen und Bürger der Wallfahrtsstadt, die ihre Feuerwehr großzügig unterstützen. Mit diesem exklusivem Blick hinter die Kulissen bedankte sich der Löschzug bei seinen Förderern und Förderinnen.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer – Löschzug Kevelaer-Stadtmitte besteht seit 27.04.2000 und zählt 131 Mitglieder. Davon sind eine Vielzahl auch Mitstreiter im selbigen Löschzug. 20 Kevelaerer Unternehmer und 51 Bürgerinnen und Bürger sind Förderer der Kevelaerer Feuerwehr. Selbstverständlich freut sich der Löschzug sowie der Förderverein über weitere Mitglieder. Kontakt zum Förderverein unter: foerderverein-kevelaer@feuerwehr-kevelaer.de

Der Löschzug Kevelaer-Stadtmitte zählt derzeit 64 aktive Feuerwehrleute und hat im Jahr 2016 rund 180 Einsätze abgearbeitet. Weitere Informationen sind unter www.feuerwehr-kevelaer.de oder www.facebook.com/FreiwilligeFeuerwehrStadtKevelaer zu finden.