Nach Überraschungsplatz 5: KSV II möchte weiter angreifen

Bereits der Aufstieg in die Kreisliga B vor rund 14 Monaten war für die zweite Mannschaft des Kevelaerer SV ein Riesenerfolg gewesen. Doch was das Team von Trainer Marcel Kempkes in der vergangenen Saison geleistet hat, das war so nicht zu erwarten. Platz fünf, 41 gesammelte Punkte, zwölf Saisonsiege – es war eine ganz starke Saison für die Zweitvertretung des KSV.