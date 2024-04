Mai- und Schützenfest im Achterhoek

Nach einem am Ende erfolgreichen Vogelschießen am Ostermontag, bei dem der Vorsitzende der Bruderschaft, Michael Stenmans, den Rest von der Vogelstange abschoss, steigt nun die Vorfreude auf die weiteren Veranstaltungen im Achterhoek.

Der Maikranz

Das diesjährige Festprogramm startet am Dienstag, 30. April, gegen 18 Uhr mit der Aufhängung des Maikranzes auf dem Dorfplatz.

Im Festzelt findet ab 20 Uhr der am Niederrhein bekannte und beliebte Tanz in den Mai statt. Dem tanzwütigen Publikum wird von der Party-Coverband „Impuls“ eingeheizt.

Restkontingente der Eintrittskarten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse erhältlich.

Das Wiedersehen

Am Mittwoch, 1. Mai, gibt es in der Sankt-Josef-Kapelle im Achterhoek um 10 Uhr ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Pfarrer von Sankt Urbanus Winnekendonk und Domprobst zu Xanten, Pastor Klaus Wittke.

Er zelebriert eine heilige Messe der „kfd“ anlässlich des Patronatstags der Kapelle (Josef der Arbeiter).

Ab 11 Uhr wird zum Maifrühschoppen für Jedermann im Festzelt bei freiem Eintritt eingeladen.

Den krönenden Abschluss der Festtage bildet am Samstag, 4. Mai das Schützenfest mit Königsgalaball.

Die Feierlichkeiten beginnen traditionell mit einer heiligen Messe um 15 Uhr. Der Präses der Bruderschaft, Pastor Manfred Babel, zelebriert die Messfeier und segnet während des Gottesdienstes das Königssilber.

Die Abholung

Anschließend treten die Mitglieder und Ehrengäste der Bruderschaft zur Abholung der Majestäten unter den Klängen des Musikvereins aus Winnekendonk an. Gegen 19 Uhr beginnt der diesjährige Königsgalaball mit zahlreichen Gastvereinen aus der Nachbarschaft.

Die Musik

Für die musikalische Unterhaltung bei freiem Eintritt, sorgt die „X.O. Partyband“.

Der diesjährige Hofstaat, die Sankt Maria Schützenbruderschaft als Veranstalter der Kirmes sowie der Festwirt freuen sich auf zahlreiche Besucher und harmonische Kirmesstunden im Achterhoek.