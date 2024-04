Eines der bekanntesten klassischen Naturheilverfahren stammt von Pfarrer Sebastian Kneipp. „Mit den fünf Elementen lässt sich ein „HEBEL“ in Bewegung setzen: H wie Hydrotherapie, E wie Ernährung, B wie Bewegung, E wie Extrakte aus Kräutern und L wie Lebensordnung oder Lebensfreude“, erklärt die Kneipp-Gesundheitstrainerin Liss Steeger, Vorsitzende des Kneipp-Vereins Gelderland e. V.

Im Frühling werden die Kneipp-Becken im Solegarten St. Jakob gereinigt und wieder mit Wasser befüllt. Die kostenlose Kneipp-Einführung am Samstag, 4. Mai 2024, ist somit eine gute Gelegenheit, zu Beginn der Saison alle Kneipp-Anwendungen im Solegarten St. Jakob zu erlernen. Neben dem Wassertreten und dem kalten Armbad wird Liss Steeger gemeinsam mit den Teilnehmenden auch die Anwendung des Knie-Gusses üben.

„Bei dieser Einführung werden die Grundlagen nach Kneipp vermittelt. Alle Altersklassen sind willkommen, zudem wird es am 1. Juni auch einen Kurs extra für Kinder geben“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. Das neue Vitalprogramm bietet Veranstaltungen rund um die Themen Achtsamkeit, Fitness und Entspannung an. Wie alle Kurse dieser Reihe ist auch die Kneipp-Einführung am 4. Mai kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Zur Teilnahme treffen sich alle Interessierten jeden ersten Samstag im Monat um 14 Uhr am Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob. Infos: www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991.