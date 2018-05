Die Negativserie der Union Kervenheim in der Kreisliga B will einfach nicht enden. Am Sonntag verlor die Mannschaft von Trainer Thomas van Wickeren gegen den Tabellenführer Uedemer SV mit 1:5 – es war bereits die achte Niederlage im zehnten Rückrundenspiel. Dennoch steht die Union in der Tabelle weiterhin auf Rang acht und hat 24 Punkte auf dem Konto. Dass das Team im Tableau nicht längst weiter nach unten gerutscht ist liegt an der ebenso schwachen Konkurrenz.