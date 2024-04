Schülerinnen und Schüler der St. Antonius-Grundschule durften Dr. Dominik Pichler mit Fragen löchern Schülerparlament besucht Bürgermeister

/ von Lisa Schweren

Schulleiter Andreas Berndt (l.) und Bürgermeister Dr. Dominik Pichler (r.) mit dem Schülerparlament im Ratssaal Foto: LS

Ein ganz besonderer Termin stand am Donnerstag, 18. April 2024, für Bürgermeister Dr. Dominik Pichler auf der Agenda. Er durfte das Schülerparlament der St. Antonius-Grundschule im Ratssaal begrüßen. Dieses besteht aus den Klassensprecherinnen und Klassensprechern, sowie wie deren Vertreterinnen und Vertretern. Am Termin mit dem Bürgermeister nahmen Schülerinnen und Schüler aus der dritten und vierten Klasse teil. Die jüngeren Vertreterinnen und Vertreter des Parlaments dürfen dann in zwei Jahren das Rathaus besuchen.

Gespannt setzten die Kinder sich auf die Plätze, die sonst von den Ratsmitgliedern besetzt sind, wie der Bürgermeister erklärte. Sie saßen genau dort, wo all die wichtigen Entscheidungen für die Wallfahrtsstadt fallen. Wie genau diese Entscheidung fallen und welchen Regeln sie unterliegen, erklärte Pichler den Kindern anhand der Flaggen, die im Saal stehen. Das sind, so wussten die Kinder, die Europaflagge, die Deutschlandflagge, die NRW-Flagge und zur guter Letzt die Kevelaer-Flagge. Diese Flaggen verweisen auf die Rechtsgrundlagen für die Entscheidungen, die im Ratssaal fallen. „Wir dürfen hier nicht machen, was wir wollen“, stellte Pichler klar.

Doch die Schüler waren nicht nur gekommen, um zu lernen, was so im Ratssaal passiert. Nein, sie kamen bewaffnet mit Fragen an den Bürgermeister. Es fing ganz harmlos an mit der Frage, wie lange Pichler den Job denn schon mache (seit Oktober 2015).

Dann wurde es privat und es ging ums Alter (48) und die Familie. Auch für seine Hobbys und wie er Urlaub macht, …