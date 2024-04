Theaterverein „Gemütlichkeit“ Kervenheim präsentiert: „Alles Werbung oder Was?!“ Schrilles Personal auf der Bühne

/ von Michael Nicolas

Schön und schrill ging‘s in der Werbeagentur zu. Foto: nick

Der Name täuscht: Am Freitag, 19. April 2024, feierte der Kervenheimer Theaterverein „Gemütlichkeit“ Premiere mit dem Theaterstück „Alles Werbung oder was?!“.

Zwei mehr oder weniger erfolgreiche Bankräuber verstecken sich darin in einer abgehalfterten Werbeagentur – und bringen hier den sonst so gemütlichen Tagesablauf gehörig durchein-ander. Das spielfreudige Ensemble aus Kervenheim bringt es, das bevorstehende Wochenende eingerechnet, auf vier ausverkaufte Vorstellungen in der Öffentlichen Begegnungsstätte in Winnekendonk.

Mit der Gemütlichkeit, das kriegen sie toll hin, die Mitglieder des gleichnamigen Theatervereins, unterstützt vom Team der ÖBS in Winnekendonk: An langen Tischen und mit Getränken und Snacks gut versorgt lässt sich‘s gut lachen. Kein Wunder also, dass die Kervenheimer in ihrem neuen Domizil in Winnekendonk in diesem Jahr gleich vier Mal „volle Hütte“ vermelden konnten.

„Alles Werbung oder was?!“, so hieß die Komödie in drei Akten von Atreju Diener, die dem Amateur-Ensemble ordentlich Raum für witzige Szenen bot. Das begann schon gleich zu Anfang, als zwei ziemlich erfolglose Bankräuber den Saal stürmten und im Publikum n…