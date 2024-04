Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erwartet offiziellen Besuch aus Bury St. Edmunds. In der Zeit vom 26. bis 29. April 2024 wird die amtierende Bürgermeisterin Diane Hind mit einer kleinen Delegation die Partnerschaftsstadt Kevelaer besuchen. Grund des offiziellen Besuchs ist die Erneuerung der Städtepartnerschaft zwischen den beiden Städten.

Auf englischer Seite gab es vor einiger Zeit eine kommunale Neuordnung, die diese Erneuerung sinnvoll macht. Gleichzeitig bekräftigen beide Städte hierdurch die Bedeutung, die diese Partnerschaft seit dem Jahre 1981 für beide Seiten verbindet.

Die Unterzeichnung der Erneuerung der Städtepartnerschaftserklärung am Freitagabend, 26. April 2024, im Ratssaal des alten Rathauses und der anschließende Besuch des Orgelkonzertes in der Marienbasilika ist offizieller Auftakt des Besuchsprogrammes.

Ornat und Orgel

Die Bürgermeisterin und der Bürgermeister werden in vollem Ornat als Gäste der Wallfahrtsstadt Kevelaer dem Konzert in der Basilika beiwohnen.

Das Orgelkonzert wird von Jonathan Scott aus Manchester gespielt und wurde von den Organisatoren des Besuches bewusst in das Wochenendprogramm aufgenommen; das Konzert bildet eine hervorragende Verbindung zu der seit Jahrzehnten gewachsenen freundschaftlichen Verbindung beider Städte.

Zum weiteren Besuchsprogramm gehört sowohl eine Führung durch die Innenstadt ebenso wie der Besuch des Solegartens St. Jakob.

Mit einer niederrheinischen Kaffeetafel werden die Gäste aus Bury gemeinsame Stunden im Kreise von Freunden in Kevelaer verbringen. Gleichzeitig besteht für die Gäste die Möglichkeit, gewachsene Freundschaften und Verbindungen in diesen Tagen zu pflegen.