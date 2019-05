Im Bühnenhaus eröffnete Bürgermeister Dominik Pichler offiziell die erste Energiemesse Kevelaers. „Es geht ja im weitesten Sinne um die Dämmung und die Modernisierung von Häusern“, verwies er auf das Motto „Dein Haus - Made in Kevelaer“ und die „breite Palette“ der Unternehmen und Akteure vom Glasfensterbau bis zur Voba-Finanzierung. „Das ist eine gute Sache.“ Für die 15 Kevelaerer Unternehmen war es eine Gelegenheit, zu zeigen, was sie in dem Bereich alles an Möglichkeiten haben – so wie Thomas Lohmann mit seinem „Haustechnik“-Bestand von der Heizungsanlage bis zur Elektro-Ladestation. „Die Kevelaerer sollen sehen, dass es hier sowas gibt – vom Kevelaerer für Kevelaerer.“