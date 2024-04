Götz Alsmann und Kevelaer gehören auch zusammen, findet der Entertainer Wie die Knef und Berlin

/ von Geertje Wallasch

Altfrid Maria Sicking, Dominik Hahn, Ingo Senst, Götz Alsmann, Markus Paßlick im Bühnenhaus in Kevelaer Foto: gee

Melodie, Poesie, Charme und flotter stimmungsvoller Jazz – so besang er es, so spielten sie: Götz Alsmann und seine Band. Götz Alsmann nahm die Gäste mit, die im Bühnenhaus saßen. „Mal sehen, wie er live ist, ich kenne ihn ja nur vom Fernsehen“, konnte man im vollbesetzten Haus vernehmen.

So gewandt und gewitzt der Entertainer durch sein Programm führte, machte er aufmerksam auf das „nagelneue“ Album ‚Götz Alsmann … bei Nacht …‘ , das im Juni in Berlin vorgestellt werde. Man könne sich auf einige fantastische Gäste freuen, die beim Album mitgemischt hätten. So etwa Till Brönner bei ‚Melodie Poesie‘, Yvonne Catterfeld bei ‚Es hat keinen Zweck mit der Liebe‘ oder der Violinist Daniel Hope. Ja, auch Roland Kaiser sei dabei und noch einige andere, die das Album rund machten, verkündete Alsmann.

Versuchskaninchen

Das sei heute die Vorpremiere, „Sie sind hier nur die Versuchskaninchen“, fügte Alsmann lachend hinzu. „An diesem Ort hier als Hotspot des Kevelaerer Nachtlebens“ lud er das Publikum auf eine Nachtwanderung ein. „Wann haben Sie Ihre letzte Nachtwanderung gemacht? Das sollten Sie unbedingt mal wieder machen“, schlug er seinen Gästen vor. Und dann ging es erstmal in den Hafen von Bambu mit dem Lied „Casa Bambu“, das der virtuose Musiker u…