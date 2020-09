Die Malteser suchen Unterstützer

Die Malteser aus Kevelaer starteten in dieser Woche eine Mitgliederwerbeaktion. „Nur durch Fördermitglieder können wir uns als Hilfsorganisation unsere Unabhängigkeit und unser eigenständiges Profil bewahren“, betont Rainer Peltzer, Stadtbeauftragter der Malteser, die Notwendigkeit dieser Werbeaktion. Dabei gehe es nicht um Einzel- oder Bargeldspenden, die die Malteser-Mitgliederbeauftragten ohnehin nicht annehmen dürfen. „Wichtig ist für uns eine planbare Unterstützung, damit unsere Hilfsangebote auch in Zukunft für unsere Bürgerinnen und Bürger in Kevelaer zuverlässig zur Verfügung stehen können.“

Die aktiven ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien mehr denn je auf eine Unterstützung durch Fördermitglieder angewiesen, erklären die Verantwortlichen. „Guter Wille allein genügt nicht, um unsere Dienste professionell anbieten zu können“, betont Peltzer. Vielmehr investiere der Verband viel Geld in die Ausbildung und Ausstattung der ehrenamtlich Aktiven, die lediglich durch Erlöse von z.B. Sanitätseinsätzen oder Spenden nicht gedeckt werden könne. In einer Mitteilung der Malteser aus Kevelaer heißt es: „Ein Blick in die Statistik zeigt: Immer mehr Menschen benötigen Hilfe. Aufgaben und Anforderungen an die Hilfsorganisationen wachsen von Jahr zu Jahr und so werden auch die Einsatzbereiche der Malteser immer vielfältiger. Das Spektrum reicht vom Sanitätsdienst, Jugend- und Seniorenarbeit über den Katastrophenschutz bis hin zur Ausbildung. Dies sind nur einige der Dienste, mit denen die katholische Hilfsorganisation sich für ihre Mitmenschen einsetzt. Dabei leisten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wertvolle, unentgeltliche Arbeit.“

Wer weitere Fragen hat oder sich über Möglichkeiten einer Unterstützung informieren möchte, kann über Facebook und Instagram (malteser.kevelaer) sowie per E-Mail (rainer.peltzer@malteser.org) Kontakt zu den Maltesern aus Kevelaer aufnehmen.

Die Malteser warnen vor „Trittbrettfahrern“, die versuchen, unter falschen Angaben im Windschatten solcher angemeldeter Werbeaktionen Menschen zu betrügen. Die Malteser-Mitgliederbeauftragten können sich mit einem Ausweis legitimieren und tragen Dienstbekleidung. „Im Zweifelsfall wenden Sie sich einfach an uns“, bittet Peltzer.