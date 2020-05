Die sechs Wochen der Schließung aufgrund des Coronavirus hat der Inhaber des Kevelaerer Restaurants „Herr Lehmann“ für die Entwicklung neuer Projekte genutzt. Eines davon geht am 1. Juni 2020 an den Start. „Wir möchten uns den schönen Momenten widmen, im Kreise Ihrer Familie, Freunde und Kunden in Form eines Caterings der neuen Generation“, umschreibt Michael Schmidt sein Vorhaben in der zugehörigen Broschüre. „Ganz gleich ob Privatevents oder Full-Service-Firmenveranstaltungen, bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand.“ Schmidt und sein Team möchten die Kunden dabei nicht nur kulinarisch versorgen...