Unbekannte Täter entwendeten an einer Kirche auf der Gelderner Straße fünf bis sechs Meter Kupferfallrohr. Der Diebstahl war am Dienstag (12. März) aufgefallen. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Vermutlich war das Fallrohr am Donnerstag noch an der Kirche angebracht.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080