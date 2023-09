Mit Oktoberfest, Kinderdisco, Frühschoppen und Parade feierte Twisteden Kirmes Das ganze Dorf machte mit

/ von Hildegard van Lier

Ministerpaar Henning Fritz und Claudia Reifenberg-Fritz, Königspaar Michael und Patty Brünken, Ministerpaar Christoph und Jessica Winkels, Minister Daniel Verfürden mit Tochter Ida (v.l.). Foto: HvL

Königswetter am Hauptfesttag der diesjährigen Twistedener Kirmes. Am vergangenen Montag säumten Jung und Alt die Straßen im Dorf, um mit dem Königspaar und den Ministerpaaren den Hauptfesttag der diesjährigen Kirmes zu feiern.

Mit viel Applaus nahmen die Zuschauerinnen und Zuschauer das Königspaar Michael und Patty Brünken, die Ministerpaare Henning Fritz und Claudia Reifenberg-Fritz, Christoph und Jessica Winkels sowie Minister Daniel Verfürden, der zum Festumzug von seiner 11-jährigen Tochter Ida begleitet wurde, in Empfang.

Warum in diesem Jahr ein fünfköpfiger Ministerreigen das Königspaar begleitete, wurde sehr plausibel erklärt: „Ganz einfach: weil wir es können“, so Minister Christoph Winkels, der mit allen Thronbeteiligten um die Wette strahlte. Nicht weniger herzlich in Empfang genommen wurde auch Alexa Klein, die für die Jungschützen die Prinzessinnenwürde trug. Begleitet wurde sie von ihren Ministerinnen Michelle Schiedeck und Sabrina Hußmann.

Nach der traditionellen Parade auf der Dorfstraße und dem Fahnenschwenken auf dem Dorfplatz zogen die Festgemeinde und zahlreiche Kirmesfeierhungrige zum Zelt. Hier begann nach der Verlosung durch die Geselligen Vereine (St.-Antonius-Bruderschaft, Freiwillige Feuerwehr un…