Die Wallfahrtsstadt immer wieder neu entdecken

Die Stadtführungen des Wirtschafts- und Verkehrsvereins Kevelaer sind bei Besuchern und Gästen der Wallfahrtsstadt überaus beliebt. Aber auch von Kevelaerer Bürgerinnen und Bürgern, von Nachbarschaften, Vereinen und bei Klassentreffen werden die Rundgänge immer wieder gerne gebucht. Dass man bei den Führungen immer wieder Neues entdeckt, ist sicherlich nicht zuletzt ein Verdienst der Damen und (des) Herren im Team der Gästeführer/-innen, die kompetent und liebenswürdig ihre Gäste auf den verschiedenen Touren durch die Wallfahrtsstadt begleiten.

Neben den allgemeinen Stadtführungen, erfreuen sich vor allem auch die verschiedenen Themenführungen besonderer Beliebtheit. Grund genug für die Verantwortlichen des Wirtschafts- und Verkehrsvereins, für das Jahr 2019 erstmals ein Jahresprogramm mit monatlichen Sonderführungen zusammenzustellen, das bei den Mitarbeiterinnen im Service-Center Tourismus und Kultur des Kevelaerer Rathauses gebucht werden kann.

Mechel Schrouse

Im Monat Mai lautet das Thema der Sonderführung „Gestatten, Mechel Schrouse!“. Mit diesen Worten wird Gästeführerin Margret Meurs im originalgetreuen Kostüm die Teilnehmer begrüßen. Denn was wäre die Wallfahrtsstadt Kevelaer ohne Hendrik Busmann und seine Ehefrau Mechel Schrouse? Eben, keine Wallfahrtsstadt! Sie haben vor nunmehr 375 Jahren den Anfang gemacht, damit Kevelaer zu einem Ort der Einkehr und Spiritualität, aber auch zu einem lebendigen Ort mit vielen denkmalgeschützten Häusern, gastronomischen Betrieben und (nicht nur) wallfahrtsorientierten Geschäften werden konnte.

Doch wie entstand dieser Ort? Was geschah in den vergangenen 375 Jahren in und um Kevelaer? Welche Personen und Persönlichkeiten gingen in die Geschichte der Wallfahrtsstadt ein? Margret Meurs alias Mechel Schrouse wird diese und viele weitere Fragen beantworten, wenn sich die Teilnehmer mit ihr gemeinsam auf den Weg durch die Straßen und Gassen der Wallfahrtsstadt begeben. Die vielen Geschichten, die Mechel Schrouse zusammengetragen hat, lassen den Zuhörer staunend und fasziniert nachvollziehen, wie aus einem kleinen Heidedorf einer der bedeutendsten Marienwallfahrtsorte in Europa wurde.

Ohne Voranmeldung

Die Teilnahme an allen Themenführungen ist jederzeit und ohne Voranmeldung möglich. Im Service-Center Tourismus und Kultur im Rathaus können aber auch vorab Tickets für die einzelnen Führungen erworben werden, auch als Geschenkgutschein und auf dem Postweg.

Treffpunkt ist am Sonntag, 12. Mai 2019, um 14.30 Uhr vor dem Priesterhaus, Kapellenplatz. Die Führungen dauern jeweils etwa eine gute Stunde. Erwachsene zahlen sechs Euro pro Person, für Kinder bis fünf Jahre ist die Teilnahme kostenlos, der Familienpreis beträgt pauschal 15 Euro. In Verbindung mit den Themenführungen bietet das Niederrheinische Museum vergünstigte Eintrittskarten an.