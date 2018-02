Nach der extrem kurzen Vorbereitung, in der lediglich ein Testspiel absolviert werden konnte, hat die Union Kervenheim am Sonntag mit einem 2:2-Remis gegen den SV Fortuna Keppeln einen Fehlstart in die Rückrunde der Kreisliga B hingelegt. Trotz zweimaliger Führung musste sich die Mannschaft von Spielertrainer Dany Wischnewski am Ende die Punkte mit der Fortuna teilen, die mit fünf Punkten auf dem Abstiegs-Relegationsplatz steht. Die Union hingegen hat nun 20 Zähler auf dem Konto und ist auf Rang acht platziert.