Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit oder, wie sie in der Kirche genannt wird, die Passionszeit. Pastor Andreas Poorten von der Pfarrgemeinde St. Antonius äußert sich zur Fastenzeit aus heutiger Sicht – zur Bedeutung von Verzicht. Er hält nichts davon, zu fasten um des Fastens willen.

„Das Fasten ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, Höchstleistungen zu vollbringen, um die Waage nach unten zu bekommen oder anderen Menschen zu zeigen, wie selbstbeherrscht man ist. Es geht darum, dass man Zeit freimacht, sich Raum schafft, in dem man in sich hineinhört und seine Beziehung zu Gott überdenkt.“

Die 40-tägige Fastenzeit der römisch-katholischen Kirche ist als österliche Bußzeit bestimmt und dient der Vorbereitung auf die Feier des Todes und der Auferstehung Christi. Die Fastenzeit dauert von Aschermittwoch bis Gründonnerstag. Ab Karfreitag bis zur Osternachtfeier schließt sich das Osterfasten an, als Trauerfasten zum Gedächtnis der Passion und der Grabesruhe Christi und zur Vorbereitung der Taufe oder Erneuerung des Taufversprechens in der Osternacht.

Die Anforderungen der katholischen Kirche an die Fastenpraxis sind detailliert in der apostolischen Konstitution Paenitemini Papst Pauls VI. aus dem Jahr 1966 geregelt ist. Neben der Beachtung besonderer Speisegebote werden auch ander…

