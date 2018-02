Im Rahmen eines feierlichen Empfangs hat das Präsidium der Geselligen Vereine von Kevelaer 1908 e.V. vier langjährige und verdiente Mitglieder ehrenvoll verabschiedet. Präsident Peter Tenhaef bedankte sich im Namen der Geselligen Vereine bei Ferdi van Ditzhuyzen, Heinz Goemans, Ulrich Wolken und Jürgen Aben für die ehrenamtlich geleistete Arbeit. Nach langjährigem Wirken sind Sie nun auf eigenen Wunsch aus dem Präsidium ausgeschieden.

Zusammen gehörten die vier dem Präsidium 84 Jahre an und waren maßgeblich für die erfolgreiche Gestaltung des regen Vereinslebens der Geselligen Vereine von Kevelaer verantwortlich. Insbesondere die Gestaltung der Organisation der alljährlichen gemeinsamen Kirmesfeier sowie des Heimatabends zählen zu den wesentlichen Aufgaben des Präsidiums.

Der Abschied der vier langjährigen Mitglieder, so Präsident Peter Tenhaef, bedeute eine Zäsur für die Geselligen Vereine in Kevelaer. Ihr Wirken hinterlasse deutliche Spuren: „Sie haben es mit großer Beharrlichkeit geschafft, die Attraktivität der gemeinsamen Feierlichkeiten der Geselligen Vereine zu erhalten. „Jeder hat auf seine Art für die Belange der Geselligen Vereine gewirkt“, sagte Präsident Peter Tenhaef. „Durch die langjährige Mitgliedschaft im Präsidium haben Sie außerdem für Kontinuität in der Präsidiums-Arbeit gesorgt. Die Geselligen Vereine sind ihnen hierfür zu großem Dank verpflichtet. Ihre Anstrengungen waren eine wesentliche Voraussetzung für den Fortbestand und die behutsame Weiterentwicklung der inzwischen 110-jährigen Tradition. Sie haben sich im klassischen Sinne um die Geselligkeit und Heimatpflege in Kevelaer verdient gemacht.“

Ferdi van Ditzhuysen hörte dem Präsidium 32 Jahre an. Als Platzkommandant hat er die Zugwege geplant und die Umzüge stilvoll und mit klaren Kommandos angeführt. Vor allem sein Satz „Dat hört sich ja schon gut an.“ wird vielen noch lange in den Ohren sein.

Ulrich Wolken hörte dem Präsidium 23 Jahre an und war als Schatzmeister der Mann der Zahlen. Besonders die Erreichung eines guten Verlosungsergebnisses auf dem Heimatabend, welches alljährlich einem sozialen Zweck in Kevelaer zugutekommt, war ihm ein persönliches Anliegen.

Heinz Goemans hat dem Präsidium 22 Jahre lang angehört. Ihm ist es zu verdanken, dass der Heimatabend in seiner heutigen Form ein herausragendes Ereignis im Kalender der Stadt Kevelaer ist und den Stil hat der ihm zusteht. Im Jahr 2008 zum 100-jährigen Bestehen der Geselligen Verein von Kevelaer stand er als Adjutant dem Festkettenträger zur Seite. Eine weitere Mammutaufgabe war außerdem die Führung der Chronik, die Heinz Goemans mit großem Arbeitsaufwand und viel Liebe zum Detail erstellt hat.

Jürgen Aben war sieben Jahre lang Mitglied im Präsidium der Geselligen Vereine und hatte vielfältige Aufgaben in der Organisation übernommen. Leider hinderte ihn eine schwere Erkrankung an der Übernahme weiterer Aufgaben.

Mit dem Ausscheiden der vier Mitglieder gehören dem Präsidium der Geselligen Vereine heute fünf Personen an: Präsident Peter Tenhaef, Gerd van Leuven, Georg Bors, Dominik Lemken und Tobias Aymans. Ein weiteres Mitglied wird zukünftig folgen, um wieder ein sechsköpfiges Präsidium zu bilden.

Auf dem Bild von links nach rechts: Jürgen Aben, Ferdi van Ditzhuyzen, Ulrich Wolken, Heinz Goemans und Präsident Peter Tenhaef.