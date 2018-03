Sechs lange Spiele war die Union Kervenheim zuletzt in der Kreisliga B sieglos geblieben, am Sonntagmittag feierte die Mannschaft von Spielertrainer Dany Wischnewski mit einem 4:0 über den SV Veert II endlich den ersten Sieg des neuen Jahres. In der Tabelle konnte der Abwärtstrend damit gestoppt werden, 23 Punkte auf dem Konto bedeuten für die Union Rang acht. Gleichzeitig konnte Veert auf Distanz gehalten werden, der SVV steht weiterhin mit 14 Zählern auf Platz elf.



„Wir haben in der ersten halben Stunde richtig gut gespielt“, freute sich Wischnewski. „Wenn wir mit Temp…

