Die Union Kervenheim hat in der Kreisliga B auch am Sonntag nicht gewinnen können. Im Auswärtsspiel bei Germania Wemb unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Dany Wischnewski mit 0:3 und muss nun in der Tabelle den Blick eher nach unten denn nach oben richten. 20 Punkte hat die Union auf dem Konto, damit belegt man Rang acht.



Die Union Kervenheim hat in der Kreisliga B auch am Sonntag nicht gewinnen können. Im Auswärtsspiel bei Germania Wemb unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Dany Wischnewski mit 0:3 und muss nun in der Tabelle den Blick eher nach unten denn nach oben richten. 20 Punkte hat die Union auf dem Konto, damit belegt man Rang acht.

Bei eisigem Wind und einem gefrorenen Ascheplatz bot sich den Zuschauern in Wemb ein durchaus ausgeglichenes Spiel zwischen der Germania und der Union aus Kervenheim. „Beide Team…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.