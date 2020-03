Was kann jeder von uns zum Klimaschutz beitragen?

„Klimaschutz beginnt im Kopf.“ Mit diesen Worten schloss Dr. Nina Jordan in der vergangenen Woche die Podiumsdebatte zum Thema Klimaschutz in der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer. Jeder müsse für sich zunächst umdenken und entscheiden, was er/sie persönlich zum Klimaschutz beitragen kann. Viele Anregungen dazu gaben an diesem Abend die Teilnehmer der Debatte, die vom Kevelaerer Blatt mitorganisiert wurde: Björn Lohmann, Chefredakteur des KB, berichtete über Ökostrom und Erdwärme; Nina Jordan, Klimaschutzmanagerin der Stadt Kevelaer, sprach über ihr beinahe plastikfreies Leben; Eckehard Lüdke vom ADFC Kreis Kleve erzählte vom Leben ohne Auto und Veronika Hartmann, Fridays for Future Kevelaer, gab Anregungen zum veganen Leben. Der Podiumsdiskussion voraus ging eine Vorführung des Films „Tomorrow“ - der letzte Film der Klimaschutz-Filmreihe der Stadt Kevelaer.