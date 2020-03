Das Virus geht hoffentlich an Mechel und mir vorbei – nicht aber das Thema an sich. In diesem Zusammenhang fallen mir zwei Dinge ein. Einmal ein fast vergessener Spruch vergangener Jahre: „Leute, kauft Kämme, es kommen lausige Zeiten.“ Und dann die Hamsterkäufe und mit ihnen die Erinnerung an eine Tierhandlung auf der Basilikastraße. Konnte man damals bei Petermann Hamster kaufen…