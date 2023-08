Frühschoppen für einen guten Zweck

Vom 11.11. bis Aschermittwoch sieht man sich regelmäßig auf vielen Veranstaltungen im Karneval. Die Pause bis zum 11.11. war aber den Karnevalisten der Achterhoeker Karnevalsgesellschaft (AKG) etwas zu lang und so beschlossen Sara und Dominik Bauten, in der Sommerzeit zu einem gemütlichen Frühschoppen einzuladen. Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bot Gerd Lange seine Hilfe an.

Ein Veranstaltungsort war schnell gefunden: „Achterhoek-Südwest“ ist eine typisch niederrheinische Bauernkate. In der ehemaligen Scheune ist jetzt das Zuhause für private Feste, Konzerte, Genussveranstaltungen und vieles mehr. Ob Hochzeit, Geburtstag, Firmenfeier, im Achterhoek-Südwest findet man die perfekten Voraussetzungen, schwärmen die Karnevalisten: „Hier treffen raue Scheunenwände, Vintage-Bodenfliesen und historische Fenster auf modernste Licht- und Tontechnik. Zusätzliches Highlight ist die kupferne Brauanlage der Kelderhorst Privatbrauerei.“ Eigentümer Jürgen Bey stellt die Location für den guten Zweck kostenlos zur Verfügung.

Alleine dafür lohnt es sich schon, am Sonntag, 27. August, dem Frühschoppen einen Besucht abzustatten. Aber die Organisatoren haben noch viel mehr vor. Spontan hat der Karnevalsverein aus Veert (VVK) übernommen, für Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und Waffeln zu sorgen.

Es wird Musik von DJ Jonas aus dem Team Rolf Rosen geben. Kalte Getränke, Imbiss und eine Hüpfburg für die Kinder wird es ebenso geben wie eine Tombola mit schönen Preisen.

Hilla Heien, Franz Börder, “de kölsche Ton”

Für das Musikprogramm wurde neben dem DJ die bekannte Stimmungskanone Hilla Heien verpflichtet, die sowohl als Comedian als auch als Stimmungssängerin ein Begriff am Niederrhein ist. Franz Börder hat sich mit Karnevals- und Partyhits einen Namen gemacht und wird im Programm zu sehen und zu hören sein wie auch „de kölsche Tön“, die sowohl mit kölschen Medleys als auch mit Party- und Stimmungsmusik das Publikum mittlerweile ganzjährig unterhalten.

Dass Karnevalisten ein großes Herz haben, das soll mit dem Frühschoppen ebenfalls unter Beweis gestellt werden. Denn alle Erlöse aus der Veranstaltung sollen ohne Abzug einem wirklich guten Zweck zufließen, dem Kinder- und Jugendhospiz im stups-Kinderzentrum Krefeld.

Karnevalisten setzen sich für Kinderhospizarbeit ein

„Kinderhospizarbeit kann zu einem frühen Zeitpunkt, schon ab Diagnosestellung einsetzen und sich über viele Jahre erstrecken. Sie ist stets ein Angebot für die gesamte Familie. Viele Ängste begleiten die betroffenen Familien: Angst mit dem Kind allein zu sein; Angst vor dem Umgang mit Schmerzmitteln; Angst, den Partner oder die gesunden Geschwisterkinder zu überfordern oder gar den Partner oder die Partnerin zu verlieren; Angst vor den letzten Tagen und Stunden. Es bedeutet auch, dass Betroffene oft jahrelang mit dem Wissen leben müssen, dass das erkrankte Kind oder der Jugendliche niemals erwachsen wird. Erkrankte Eltern sind sich bewusst, dass sie wahrscheinlich nicht das Erwachsenwerden der eigenen Kinder erleben werden. Sehr schwierig ist es für die Kinder, wenn Eltern nicht mit ihnen über die Krankheit, den Tod, ihre Ängste und Gefühle sprechen können“, schreiben die Karnevalisten dazu. „Ein Team aus Kinderkranken- und Krankenpflegenden, Pädagogen und Pädagoginnen, Sozialarbeitern und -arbeiterinnen sowie Ehrenamtlichen begleiten betroffene Familien mit unterschiedlichsten Angeboten im häuslichen Bereich, Geschwisternachmittage im stups-KINDERZENTRUM sowie Betreuungs- und Entlastungsangeboten im stationären Kinder- und Jugendhospiz. Regelmäßige Treffen zur Trauerbewältigung (Atemtherapie, Gespräche, Trauercafé) vervollständigen das Angebot“, heißt es weiter. Jetzt hoffen alle Akteure, dass möglichst viele Gäste zum Frühschoppen für den guten Zweck kommen und ein möglichst hohes Spendenergebnis zusammenkommt. Der Frühschoppen findet statt am 27. August ab 11 Uhr am Alter Kapellenerweg 14a.