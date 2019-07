Am Wochenende startet die 35. Motorradfahrer-Wallfahrt in Kevelaer. Dazu finden sich wieder begeisterte Biker zusammen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen, nette Gespräche zu führen und Leute zu treffen, die man nur einmal im Jahr zu diesem Event in Kevelaer trifft. Die Veranstaltung startet am Freitag, 5. Juli. Ab 16 Uhr ist an diesem Tag Anreise und die Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Zeltplatz können aufgebaut werden. Abends erhalten die Teilnehmer Verpflegung und musikalische Unterhaltung an der aufgebauten Veranstaltungsbühne.