„Mask hätt Session“

Auf der jüngsten Vorstandssitzung des VFR Blau-Gold Kevelaer musste sich der Vorstand mit der Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die bereits lange im Voraus geplanten Veranstaltungen des VFR in der kommenden Session auseinandersetzen. Die Folgen für das Karnevalstreiben in Kevelaer gibt der Verein nun bekannt.

Die Wallfahrt der Karnevalisten am 8. November 2020 kann nur in „abgespeckter Form“ durchgeführt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand können nur 150 Personen an der Messe teilnehmen. Der VFR bittet daher um Verständnis, dass die begrenzten Plätze in der Basilika in diesem Jahr nur an die geladenen Karnevalisten vergeben werden können. Die Messe wird aber per Video aufgenommen, sodass alle Interessierten das Geschehen über das Internet verfolgen können. Der sonst übliche Umzug durch die Innenstadt nach der Messe muss entfallen.

Die angesetzte Prinzenproklamation am 13. November 2020 kann in diesem Jahr nicht im Hubertuszelt stattfinden – die Hubertuskirmes wurde bereits abgesagt. Eine Verlegung ins Bühnenhaus machte für den VFR wenig Sinn. Die Prinzenproklamation wird daher auf das nächste Jahr verschoben und findet am 12. November 2021 im Hubertuszelt statt. Alle bereits erworbenen Karten für die diesjährige Prinzenproklamation behalten ihre Gültigkeit für die Veranstaltung im nächsten Jahr. Wer seine Karte zurückgeben möchte, sollte hierzu eine E-Mail an Elke Schumacher unter sitzungen@vfrblaugoldkevelaer.de senden. Der Kaufpreis wird dann vollständig ersetzt.

Die Sessionseröffnung am 11. November 2020 im Vereinslokal „Zur Schanz“ wird nicht stattfinden.

Sitzungen werden nicht wie gewohnt geplant

Zum Rathaussturm am Altweibertag und zum Rosenmontagsumzug im Februar 2021 wollte der Vorstand noch keine eindeutige Entscheidung treffen. Die Politik lasse die Vereine diesbezüglich im Unklaren, erklärt der VFR. Nach derzeitigem Stand können die Sitzungen des VFR (Bunter Nachmittag für Jung und Alt, Große Kappensitzung und der Kinderkarneval) nicht in der bisherigen bewährten Form durchgeführt werden. Der Vorstand sucht hier nach Alternativen. Beschlossen wurde allerdings auch, trotz des befürchteten „Ausfalls“ der Karnevalssession 2020/2021 die Karnevalszeitung „5te Jahreszeit“ auch für die kommende Session 2020/2021 zu erstellen und herauszugeben. Passend zur Corona Pandemie wurde ein neues Motto für die Session gefunden. Es lautet: „Mask hätt Session“.

Der Vorstand des VFR erklärte, dass die Entscheidungen nicht leicht gefallen seien. Bei all den Planungen stehe jedoch die Gesundheit aller im Vordergrund. „Und auf diesem Wege wünscht der VFR allen Karnevalisten und der gesamten Bevölkerung alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit“, heißt es in einer Mitteilung.