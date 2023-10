Bunter Herbstmarkt mit Sonntags-Shopping

Am dritten Oktoberwochenende verwandelt sich die Kevelaerer Innenstadt in einen bunten Herbstmarkt. Von 11 Uhr bis 18 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, zahlreiche Handwerkerinnen und Handwerker und Händlerinnen und Händler zu entdecken und deren künstlerischen Fertigkeiten samt Produkten zu bestaunen.

Der Herbstmarkt bietet eine vielfältige Auswahl an Mode, warmen Schals, schön dekorierten Kränzen und selbsthergestellter Holz-Deko. Das Handwerk erweckt dabei längst vergangene Zeiten wieder zum Leben. Neben altem Handwerk gibt es auch Möglichkeiten zur eigenen Kreativität. An einigen Ständen können Besucherinnen und Besucher ihre eigene Kette nach Belieben zusammenstellen oder an einem Workshop zum Korbflechten teilnehmen. Zudem erwarten die Besucherinnen und Besucher eine Öl-Malerin, handgemachte Seifen, eine Antiquitätenberatung und sogar ein Stand mit mittelalterlicher Kleidung. Hier wird genäht, gestickt und getöpfert.

Auch kulinarisch hat der Herbstmarkt einiges zu bieten. Von beliebten Klassikern wie Reibekuchen über Frisches vom Holzkohlegrill bis hin zu Crêpes oder ausgefallenen Spezialitäten wie orientalischer Falafel ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Selbstverständlich sind auch die Kevelaerer Einzelhändlerinnen und Einzelhändler mit Ständen vor ihren Geschäften vertreten und halten besondere Angebote bereit. Der Herbstmarkt findet am Sonntag, 22. Oktober 2023, von 11 Uhr bis 18 Uhr statt. Das Sonntags-Shoppingerlebnis beginnt um 13 Uhr und endet ebenfalls um 18 Uhr.