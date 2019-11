Mit Präzision zum Ziel in der Landwirtschaft

Was Precision Farming eigentlich bedeutet, machte Landwirt Jacob van den Borne direkt zu Beginn seines Vortrags deutlich: „Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz das Richtige machen.“ Wann genau der richtige Zeitpunkt, wo der richtige Platz und vor allem, was „das Richtige“ ist, das führte der 38-Jährige niederländische Landwirt für die anwesenden Landwirte und Interessierten aus. Der Vortrag fand in den Räumlichkeiten der Firma „Agrarservice Schmitz GmbH & Co. KG“ statt. Vorab gab es eine Führung durch den Betrieb in Weeze. Initiiert wurde die Veranstaltung von der Evangelischen Akademie im Rheinland und dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt.

Jacob van den Borne übernahm 2006 den Ackerbetrieb seines Vaters an der niederländisch-belgischen Grenze gemeinsam mit seinem Bruder und hat seitdem vieles verändert...