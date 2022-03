Für Sauberkeit im Achterhoek unterwegs

Bei frühlingshaftem Sonnenschein trafen sich am Wochenende einige Mitglieder des Vereins „Natur und Kultur im Achterhoek e.V.“ (NuK), um im Achterhoek und der Umgebung Müll zu sammeln. Die Säcke füllten sich schnell, kleiner wie großer Abfall wurde am Straßenrand, in den Büschen oder in Gewässernähe herausgezogen. Demontierte WC-Keramiken wurden zwar diesmal nicht gefunden, dafür sammelten die engagierten Bürger*innen 100 Corona-Masken auf der ehemaligen Blumenwiese hinter dem Betriebshof in Kevelaer. Ebenso fanden sie ausgeschnittene Teile von alten Autoreifen in der Nähe der Niers.

„Schade dass es nötig ist, solche Aktionen überhaupt durchführen zu müssen. Abfallentsorgung ist eigentlich einfach und kostet nicht viel. Entsorgungsmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden“, mahnen die Verantwortlichen. „Vielen Dank an alle fleißigen Sammler und an den Betriebshof der Stadt Kevelaer für die Bereitstellung von Sammelsäcken und die Abholung der befüllten Säcke.“