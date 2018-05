Der Kevelaerer SV marschiert in der Kreisliga A weiter von Sieg zu Sieg und ist nun nur noch einen Schritt vom Aufstieg in die Bezirksliga entfernt. Mit einem 5:2-Auswärtssieg beim Tabellenfünften SV Arminia Kapellen-Hamb am Sonntag legte das Team von Trainer Ferhat Ökce den Grundstein, um den Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga unter der Woche im Derby in Wetten unter Dach und Fach zu bringen. Im Tableau hat der KSV nun 56 Punkte, der Abstand zum Dritten SC Blau-Weiß Auwel-Holt beträgt bei noch vier ausstehenden Spielen acht Punkte. Sollte Auwel-Holt also am Mittwoch nicht gewinnen und der KSV dreifach punkten, wäre der Aufstieg perfekt.