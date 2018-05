Am Samstag, 5. Mai 2018, gegen 19.51 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Dortmund mit seinem Opel Vectra die Twistener Straße in Fahrtrichtung Kevelaer. Am Kreuzungsbereich Weller Landstraße/ Twistedener Straße fuhr er an einem dort wartenden Fahrzeug vorbei und in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf das für ihn geltende Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ zu achten. Hierbei übersah er eine von links kommende, vorfahrtberechtigte 39-jährige Fahrzeugführerin aus Mönchengladbach und es kam zum Zusammenstoß. Der Pkw der Mönchengladbacherin überschlug sich, traf eine Verkehrsinsel und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Alle vier erwachsenen Fahrzeuginsassen wurden hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn komplett gesperrt.