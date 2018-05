Es war ein besonderer Anblick, als sich die gut 20 Reiter des Vereins St. Georg Kevelaer auf dem Kapellenplatz versammelten, um den Wallfahrtsrektor Gregor Kauling mit einer Kutsche abzuholen und entlang des Weges eskortierten. Der Anlass für diese Form des „Abholdienstes“ war die traditionelle Pferdesegnung, die am St. Georgs-Denkmal an der Niersbrücke in Anwesenheit zahlreiche Pferdefreunde, inklusive des Ehrenvorsitzenden Ferdinan…