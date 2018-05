An den letzten beiden Sonntagen wurden 20 Jugendliche in der Jesus-Christus-Kirche der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer konfirmiert. Sie machten so einen weiteren Schritt hin zum Erwachsensein.



Bei der Konfirmation erinnert sich die evangelische Kirche der Taufe. Die Jugend der Gemeinde, die um die 14/15 Jahre alt ist, sagt selber „Ja“ zu einem Leben unter Gottes Wort, selber „Ja“ zum Christsein. Eltern und Paten gelobten bei der Taufe, das Kind in diesem Sinne mit Gottes Wort vertraut zu machen und ihm zu zeigen, dass Gott selbst schon „Ja“ zu jedem Menschen gesagt hat.

Im Konfirmandenunterricht, auf Freizeit, bei Besuchen im Hospiz und weiteren Unternehmungen lernten die jungen Leute, was einen Christen ausmacht und was es heißt, an Gott, Jesus seinen Sohn und den Heiligen Geist in der Gemeinschaft der Heiligen zu glauben, wie es im apostolischen Bekenntnis steht.

Begleitet durch den Chor der Evangelischen Kirchengemeinde unter Leitung vo…

