Die Union Wetten hat zwar durch ein torloses Remis beim Tabellensechsten Alemannia Pfalzdorf ein respektables Ergebnis eingefahren, muss in der Kreisliga A aber weiter um den Klassenerhalt bangen. In der Tabelle steht die Mannschaft von Coach Marcel Lemmen, der am Sonntag durch seinen Co-Trainer Rene Gärtner vertreten wurde, mit nun 23 Punkten auf Relegationsplatz 13. Der Abstand zum FC Concordia Goch und damit den direkten Abstiegsrang sowie zum rettenden Ufer beträgt nach oben und unten jeweils zwei Punkte.