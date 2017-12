Eigentlich wollte die Union Kervenheim in dieser Saison in der Kreisliga B ganz oben mitspielen und vielleicht am Ende sogar ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden. Bis vor wenigen Wochen sah das Unterfangen der Mannschaft von Spielertrainer Dany Wischnewski auch ganz gut aus, bis die Leistungen der Kervenheimer auf unerklärliche Weise einbrachen und die Punkte ausblieben. Dadurch überwintert die Union auf dem achten Tabellenplatz und hat nur 19 Zähler auf dem Konto – zu wenig für die eigenen Ansprüche.